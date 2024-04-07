Жителей Оренбуржья вакцинируют от желтухи

Минздрав Оренбуржья анонсировал массовую вакцинацию населения от гепатита А. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале ведомства на фоне сообщений о десятках заражений кишечной инфекцией в регионе.

«Жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, и со вторника начнется массовая вакцинация населения против гепатита А», — говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к населению пострадавших от подтопления районов Орска с просьбой не отказываться от вакцинации из-за резкого повышения риска заражения желтухой после паводка.

До этого в Орске организовали бесплатную раздачу питьевой воды.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.