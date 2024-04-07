Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков

Превентивная эвакуация жителей Кургана объявлена в садовых товариществах микрорайона Вороновка, въезды в которые будут пересыпаны для укрепления дамбы. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале, ссылаясь на уточненные данные от Министерства природы России.

«Объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка», — указывается в публикации.

Согласно последней информации Минприроды, в Курган вода придет 10-12 апреля, возможно раньше.

По данным администрации, жителей СНТ планируют эвакуировать на автобусах, которые будут стоять на местах разрыва дамбы с 18:00 (16:00 по московскому времени) 7 апреля.

Всех проживающих на данной территории просят «в срочном порядке покинуть свои дома».

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