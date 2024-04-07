Транзит через Турцию для граждан Таджикистана останется безвизовым

Визовый режим для поездок граждан Таджикистана в Турцию является временной мерой. Такое предположение выразили представители турецкого посольства в Душанбе, сообщает ТАСС.

При этом в диппредставительстве подчеркнули, что транзитные поездки для таджикистанцев через Турцию при нахождении в нейтральной зоне аэропортов останутся безвизовыми. Режим вводится с 20 апреля, до того момента граждане Таджикистана могут поехать в Турцию без визы, говорится в сообщении. Информацию о порядке получения разрешительного документа в посольстве обещали сообщить отдельно.

По данным Главного консульского управления МИД Таджикистана, для граждан страны был доступен безвизовый въезд в Турцию на срок до 30 дней. Те, у кого есть служебные паспорта, могут приехать без визы на 60 дней, для обладателей дипломатических паспортов разрешение на въезд выдается на 90 дней.

6 апреля сообщалось, что Турция запретила гражданам Таджикистана въезжать в республику без визы. Указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Причины решения не уточнялись.

Ранее в Турции задержали гражданина Таджикистана по подозрению в подготовке теракта.