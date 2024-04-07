СК возбудил дело после атаки на полицейских в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в подмосковном Щелково. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«7 апреля 2024 года на проселочной дороге в р.п. Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия прибыла группа опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. Нападавших ищут.

По данным Telegram-канала «Первый Московский», один из виновников нападения скрылся в направлении Санкт-Петербурга.

До этого полиция провела рейды по местам проживания мигрантов в Щелково и Балашихе. Сообщается, что силовики искали лиц, которые недавно получили гражданство России, но не встали на воинский учет. По результатам проверок 11 человек доставили в военный комиссариат для постановки на учет, еще на четверых составили протоколы за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

Ранее в Москве произошла попытка поджога Мавзолея Ленина.