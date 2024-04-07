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ГУР Украины прокомментировало обвинения в теракте в «Крокусе»

Глава ГУР Украины Буданов назвал абсурдными обвинения в теракте в «Крокусе»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал абсурдными обвинения Киева в теракте в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением он выступил в интервью для немецкого агентства ARD.

«Я более чем уверен, что никто из чиновников в Украине не может иметь к этому никакого отношения, даже физически. И я точно знаю, что такие приказы не отдавались ни одной службе», — подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что на Украине все еще планируют атаки на Крымский мост.

«Мы ожидаем от РФ активизации наступательных действий в конце весны-начале лета. Особенно на Донбассе», — также заявил он.

До этого Следственный комитет России заявил о возможной связи между терактом в «Крокусе» и СВО.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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