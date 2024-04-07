Курганская область может попасть в зону затопления

В зону затопления рискует попасть часть Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняется в публикации, в зону опасности подтопления могут попасть шесть муниципалитетов региона.

Согласно информации ведомства, силы спасателей переведены в режим повышенной готовности.

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии. Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптики предупредили жителей Курганской области о скором пике половодья.