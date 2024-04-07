В Москве пообещали летнюю погоду на будущей неделе

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал летнюю температуру до 23°C в Москве на следующей неделе. Свой прогноз он опубликовал в Telegram-канале.

«В понедельник, в теплом секторе циклона, установится широтный западно-восточный перенос воздушных масс, который принесет в регион первую порцию атлантического тепла с температурным фоном на 6-8°C выше климатической нормы», — пояснил он.

По словам Тишковца, со вторника, 9 апреля, дневная температура в Москве будет превышать отметку в 20°C.

«Средняя температура воздуха теперь станет стабильно превышать отметку в +5°C, а значит, активно начнет пробуждаться природа, и наступит так называемая «фенологическая» весна, которая, кстати, по климату как раз и приходится на 8 апреля», — рассказал синоптик.

До этого климатолог предупредил россиян о последствиях потепления.

Ранее синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Москве.