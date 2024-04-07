Россиянин пригласил домой девушку и запер ее, угрожая ножом

В Уфе неадекватный мужчина пригласил в гости 18-летнюю девушку, отобрал у нее телефон и запер, угрожая ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, россиянка познакомилась с мужчиной в интернете и пришла к нему в гости. Там они употребили запрещенные вещества, и новый знакомый стал вести себя неадекватно. Он запер дверь и стал угрожать девушке ножом. При этом он также отобрал у нее телефон и вел в это время видеотрансляцию.

Девушка успела написать друзьям о своем местонахождении и происходящем в мессенджере. Когда они приехали, им никто не открыл, и тогда молодые люди обратились в полицию — сотрудники незамедлительно прибыли на место.

Начальник отдела вступил в переговоры с удерживающим девушку мужчиной, и когда тот ненадолго отвлекся, она смогла открыть дверь и впустить полицейских. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и нанес одному из правоохранителей резаную рану руки.

Правонарушителя доставили в отдел. Им оказался ранее судимый житель города Баймака. Информацию о произошедшем передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее россиянин притворился больным и попытался похитить девушку.