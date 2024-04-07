В Подмосковье неизвестные напали на полицейских

В Ногинском районе Московской области неизвестные напали на полицейских. В регионе ввели план «Сирена», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате нападения один сотрудник МВД погиб, второй находится в реанимации, сообщили в экстренных службах.

Как отмечает Telegram-канал 112, инцидент мог произойти во время засады на наркодилера.

«Неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД в Ногинском районе Подмосковья и скрылись с места на мотоцикле», — сказал собеседник агентства.

В марте житель Ленинградской области устроил пожар в квартире, а затем ранил ножом полицейского, прибывшего на место происшествия. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее в Воронежской области пьяная женщина избила полицейского.