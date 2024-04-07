Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-заведующую детсадом обвинили в мошенничестве на 1,2 млн рублей

В Самаре экс-заведующую детсадом обвинили в мошенничестве на 1,2 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Самаре бывшую заведующую детсадом обвинили в пяти эпизодах мошенничества на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, обвиняемая во время работы на должности заведующей детсадом фиктивно трудоустраивала на вакантные места действующих сотрудников организации. Она также убеждала ставших матерями работниц не оформлять официально отпуск по уходу за ребенком и продолжать числиться в штате.

Во время расследования правоохранители изъяли документы, а также установили и опросили 12 свидетелей. Всего женщине вменяется пять эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. Уголовное дело в отношении экс-заведующей с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее в российском детском саду 12 педагогов уволились из-за конфликта с заведующей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами