Израиль намерен облегчить доступ гумпомощи в сектор Газа

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант пообещал упростить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа при сотрудничестве с международными организациями. Его слова приводит пресс-служба министерства обороны Израиля в социальной сети X.

«Я поручил оборонному ведомству выделить ресурсы, необходимые для облегчения притока помощи [в сектора Газа]», — заявил он.

С таким заявлением чиновник выступил после посещения посольства США в Израиле. Подчеркивается, что меры по облегчению доступа гумпомощи будут приниматься «в координации с партнерами».

До этого президент США Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прекращением помощи из-за гуманитарной ситуации в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.