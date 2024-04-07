В Орске организовали бесплатную раздачу питьевой воды

Торговые сети безвозмездно раздают бутилированную воду жителям пострадавшего от наводнения города Орска Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Торговые сети изменили график и логистику, чтобы закрыть потребности жителей. Часть бутилированной воды сети предоставляют бесплатно жителям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во избежание дефицита в город организована доставка продовольствия и питьевой воды.

Сообщалось, что орчане стали массово скупать питьевую воду после инцидента с прорывом дамбы и последующим наводнением.

После этого в Минпромторге РФ рассказали, что поставки питьевой воды в торговые точки Оренбургской области выросли в несколько раз.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил о 8 затопленных медучреждениях в Орске.