Пьяный тюменец без прав угнал грузовик, устроил ДТП со столбом и уснул

В Тюмени пьяный мужчина без водительских прав угнал грузовик, устроил ДТП со столбом и уснул в машине полицейских. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

По информации ведомства, пьяный 30-летний мужчина, не имеющий водительских прав, угнал грузовой автомобиль «Форд Транзит», предварительно, с территории организации на Харьковской улице. После этого он въехал на нем в мачту светофора на улице Пермякова.

Сообщается, что во время проверки показания алкотестера составили 0,64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. После произошедшего нетрезвый россиянин уснул в автомобиле ДПС.

До этого в США девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать на ней в школу, и устроил ДТП с полицейскими — школьник врезался в патрульный автомобиль. Правоохранитель отобрал у ребенка ключи и позвонил его матери, чтобы сообщить о случившемся.

Ранее в Москве женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП и попала на видео.