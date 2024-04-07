Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный тюменец без прав угнал грузовик, устроил ДТП со столбом и уснул

В Тюмени пьяный мужчина без прав угнал грузовик, устроил ДТП со столбом и уснул

В Тюмени пьяный мужчина без водительских прав угнал грузовик, устроил ДТП со столбом и уснул в машине полицейских. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

По информации ведомства, пьяный 30-летний мужчина, не имеющий водительских прав, угнал грузовой автомобиль «Форд Транзит», предварительно, с территории организации на Харьковской улице. После этого он въехал на нем в мачту светофора на улице Пермякова.

Сообщается, что во время проверки показания алкотестера составили 0,64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. После произошедшего нетрезвый россиянин уснул в автомобиле ДПС.

До этого в США девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать на ней в школу, и устроил ДТП с полицейскими — школьник врезался в патрульный автомобиль. Правоохранитель отобрал у ребенка ключи и позвонил его матери, чтобы сообщить о случившемся.

Ранее в Москве женщина вылетела из машины на проезжую часть при ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами