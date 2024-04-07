Названо число жителей, находящихся в пунктах временного размещения Орска

Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в городе Орске Оренбургской области, пострадавшем от прорыва дамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1 052 человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент организовано 13 пунктов, все они находятся в помещениях местных школ.

7 февраля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от паводка, где проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов. Министр пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней наблюдалась уже несколько дней. Гидротехническое сооружение пытаются срочно залатать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске объявили срочную эвакуацию Нового города.