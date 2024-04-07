Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число жителей, находящихся в пунктах временного размещения Орска

Более 1 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске

close
100%
Сергей Никифоров/РИА Новости

Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в городе Орске Оренбургской области, пострадавшем от прорыва дамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На сегодня в пунктах временного размещения находятся 1 052 человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент организовано 13 пунктов, все они находятся в помещениях местных школ.

7 февраля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск, пострадавший от паводка, где проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов. Министр пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней наблюдалась уже несколько дней. Гидротехническое сооружение пытаются срочно залатать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске объявили срочную эвакуацию Нового города.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами