В Орске вода затопила медучреждения

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что в зоне подтопления в Орске оказались восемь медицинских учреждений. Его слова приводит РИА Новости.

«132 стационарных пациента переведены в другие медучреждения. Коек для пациентов достаточно», — сообщил чиновник.

До этого количество пострадавших при паводке в Орске увеличилось до 99 человек.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.