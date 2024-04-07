Глава МЧС России прибыл в Орск

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, который пострадал от паводка. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что специальный борт МЧС приземлился в аэропорту Орска. Глава МЧС сразу отправился в подтопленные районы города. Кроме того, он посетил пункты временного размещения, где находятся эвакуированные граждане.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что из питомника под Оренбургом эвакуировали 40 хаски.