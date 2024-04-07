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Мэр Харькова рассказал о масштабных разрушениях энергосистемы

Мэр Харькова Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города

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Евгений Малолетка/AP

Энергосистема города Харькова испытала масштабные разрушения в результате ударов Вооруженных сил России. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются из-за нехватки напряжения», — сказал чиновник.

Также Терехов добавил, что в городе частично работает электротранспорт: в метрополитене поезда ходят с интервалом 20 минут, в час пик — 10–12 минут; по городу курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, а также муниципальные автобусы.

7 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.

Также российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в ночь на 4 апреля ВС РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.

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