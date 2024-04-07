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В МАГАТЭ заявили, что знают о детонации дрона на ЗАЭС

Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для ЗАЭС

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Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о подрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на территории Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении агентства в X (ранее Twitter).

«Эксперты МАГАТЭ получили информацию от ЗАЭС о том, что сегодня на объекте сдетонировал беспилотник. Такого рода детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ», – говорится в сообщении.

Глава агентства Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, создающих опасность для атомной станции.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

5 апреля дроны нанесли удар в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Отмечается, что в результате обстрелов повреждений критической инфраструктуры АЭС не произошло, системы работают нормально.

За день до этого на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения, питающая энергией систему охлаждения реакторов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС.

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Операция на Украине
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