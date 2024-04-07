В Курске объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем в Telegram-канале предупредил об опасности атаки беспилотников.

«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

6 апреля ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, пострадал один человек. Его оперативно доставили в районную больницу, где предоставили необходимую медицинскую помощь.

5 апреля Старовойт сообщал, что жительница Теткино Курской области пострадала при обстреле ВСУ.

Вечером 4 апреля в Курской области объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. После этого губернатор предупредил жителей о том, что в Курске начала работать система противовоздушной обороны.

Ранее в США предрекли коллапс ВСУ.