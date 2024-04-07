На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области, все необходимые службы приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал губернатор.

Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Артамонов при этом отметил, что сигнал тревоги носит информационный характер, и не влияет на нормальную жизнедеятельность области.

Накануне режим ракетной опасности объявлялся в Белгороде.

2 апреля на территории Липецкой области дважды за сутки вводили режим воздушной опасности.

В тот же день сообщалось, что в Становлянском районе региона средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотник.

Ранее на ЗАЭС отреагировали на атаку дронов-камикадзе ВСУ.