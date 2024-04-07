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На получение помощи от наводнений в Оренбургской области подано свыше 6,4 тыс. заявлений

В Оренбуржье на получение помощи подали 6,4 тыс. заявлений через «Госуслуги»

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РИА Новости

В Оренбургской области пострадавшие от паводка подали 6,4 тыс. заявлений через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Орске с участием главы МЧС Александра Куренкова, передает ТАСС.

Выплаты начнутся с 8 апреля.

«От пострадавших от паводка уже принято 6401 заявление, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества — 1889. По 135 заявлениям на материальную помощь решения уже приняты», — отметили в правительстве области.

Жители будут дополнительно проинформированы о существующих мерах поддержки, в том числе о возможности получения соцвыплат, предоставления кредитных и ипотечных каникул. Кроме того, при обращении на телефон горячей линии можно получить информацию о выплатах, восстановлении документов, пунктах временного размещения и другом.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Глава МЧС России призвал не допустить рост цен на продукты в Орске.

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