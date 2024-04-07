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Из питомника под Оренбургом эвакуировали 40 хаски

Из питомника в поселке Ленина эвакуировали 40 хаски из-за подтопления

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Все собаки эвакуированы из питомника хаски в поселке Ленина под Оренбургом из-за подтопления территории. Об этом ТАСС рассказала волонтер Дарья Буркатская.

По ее словам, эвакуировано 40 собак. Животных отдали добрым людям на время.

Также она добавила, что двух собак «в не очень хорошем состоянии» отвезли в ветеринарную клинику, где их будут наблюдать. «На данный момент вывезли всех животных, за двумя кошками еще поехали сейчас», — отметила волонтер.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее стало известно, когда ожидается пик паводка в Оренбурге.

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