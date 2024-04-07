Петербурженку задержали из-за гвоздик, перевязанных лентой с пацифистской надписью

В Петербурге задержали 51-летнюю женщину, которая перевязала гвоздики лентой с пацифистской надписью и возложила их к Вечному огню. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел у Вечного огня на Марсовом поле. Женщина возложила гвоздики, перевязанные зеленой лентой с надписью «демобилизация». При этом она не выкрикивала лозунгов и не имела при себе плакатов.

Отмечается, что женщина позиционирует себя как участница движения жен мобилизованных «Путь домой». По информации издания, правоохранительные органы установили, что у россиянки нет родственников, участвующих в СВО.

Женщину задержали 6 апреля и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Правоохранительные органы установили, что лента, которой были перевязаны цветы, является символом протеста и дискредитации российской армии.

Ранее россиянина оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенную надпись на бюллетене.