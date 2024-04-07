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Москвичка пообщалась с мошенниками и лишилась 74 млн рублей

В Москве женщина лишилась 74 млн рублей, пообщавшись с мошенниками

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Depositphotos

В Москве женщина пообщалась с мошенниками и лишилась более 74 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, аферисты связались с москвичкой в мессенджере, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили женщину, что ее счета якобы подверглись мошенническим действиям и теперь необходимо срочно провести «переактивацию счетов».

Преступники сообщили ей, что для проведения этой процедуры необходимо постоянно подтверждать свою платежеспособность, внося наличные через банкомат на указанные ими счета. Следуя инструкциям злоумышленников, россиянка сняла накопления со счетов, взяла деньги в долг у знакомых, а также оформила кредит. В течение нескольких дней она совершала переводы на счета аферистов. Неизвестные уверяли ее, что все средства в скором времени вернутся на ее счета.

Всего женщина перевела преступникам более 74,6 млн рублей. На счета, куда она переводила деньги, по требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры наложили арест. Злоумышленников ищут.

Ранее мошенники развели москвичку на деньги от имени певца из Южной Кореи.

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