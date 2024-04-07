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Путину доложили об изменении ситуации с разливом воды в Оренбуржье

Путин вновь обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин снова обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой МЧС Александром Куренковым и главой Оренбуржья Денисом Паслером. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска», – подчеркнул Песков, отметив, что основное внимание Куренков уделил вопросу эвакуированных из зоны подтопления людей, а также рассказал о гражданах, которые переведены в пункты временного размещения.

Представитель Кремля указал, что в ходе беседы также поднимались темы возможных наводнений в Курганской и Тюменской областях.

По словам Пескова, президент заострил особое внимание на важность своевременного прогнозирования и принятия мер в регионах, где существует угроза подъема воды.

До этого Росгидромет предупредил жителей Курганской области о приближающемся пике половодья.

Ранее Росгидромет дал неутешительный прогноз по ситуации с половодьем в Тюменской области.

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