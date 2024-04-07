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Курган может частично уйти под воду из-за половодья

Росгидромет: паводковые воды могут дойти до Кургана 10-12 апреля

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Начавшееся половодье может затопить несколько сел и районов административного центра Курганской области. Об этом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, его цитирует ТАСС.

По его словам, 8-9 апреля поднимается уровень реки Тобол у поселка Звериноголовское, из-за чего могут быть затоплены прибрежные территории, которые находятся в пределах речных пойм.

«10–12 апреля с паводковые воды достигнут города Кургана», — сказал он.

7 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его словам, в связи с растущими сбросами в соседних областях прогноз по паводку резко ухудшился. В Кургане ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года.

Шумков призвал жителей не ждать дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы, родных и близких, домашних животных и отселяться из мест подтоплений. В регионе началась эвакуация.

Ранее Росгидромет сообщил неутешительный прогноз по Тюменской области.

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