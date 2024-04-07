В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А

Вакцинация против вирусного гепатита А проводится в Оренбургской области после паводка. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой передает ТАСС.

Она рассказала о создании запаса вакцины против кори. По ее словам, в текущей ситуации принимаются все меры, которые необходимы.

Днем 7 апреля председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Сообщалось, что зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил.

6 апреля стало известно, что в Орске госпитализировали восемь человек с кишечными инфекциями, за двое суток за медпомощью обратились 18 человек.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее была названа сумма ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье.