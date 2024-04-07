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Глава МЧС России призвал не допустить рост цен на продукты в Орске

МЧС РФ: важно не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений Оренбуржья

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС призвал не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений в Оренбургской области, а также приостановить продажу алкогольных напитков. Его слова приводит ТАСС.

«Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и строительные материалы», — сказал он.

Все школы Орска Оренбургской области из-за паводка перевели на дистанционное обучение.

До этого председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к ЧС федерального характера.

До этого Куренков охарактеризовал ситуацию с паводком в городе Орск как критическую.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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