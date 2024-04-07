Все школы Орска переведены на дистанционное обучение

Все школы Орска Оренбургской области из-за паводка перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство образования.

«Орские школы все переведены на дистант», — говорится в сообщении.

До этого председатель комиссии, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.

До этого Куренков охарактеризовал ситуацию с паводком в городе Орск как критическую.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.