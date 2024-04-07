Синоптики рассказали, когда пик паводка достигнет Оренбурга

Пик паводка достигнет Оренбурга к 10 апреля. Об этом заявил в ходе заседания правительственной комиссии глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, чьи слова передает ТАСС.

«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга. <...> Пик паводка в Оренбурге ожидаем к 10 апреля», – сказал Шумаков, добавив, что ожидается превышение отметки опасного явления.

7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести подтопление в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Количество затопленных жилых домов в регионе достигло почти 6,3 тысячи. Отмечается также, что энергоснабжение нарушено в 8,8 тыс. жилых домов.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней наблюдалась уже несколько дней.

Ранее Минстрой озвучил сумму ущерба жилью от наводнения в Оренбуржье.