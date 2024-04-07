Глава МЧС назвал критической ситуацию в Орске

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую. Его слова приводит РИА Новости.

По его данным, в результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Куренков также сообщил, что в регионе из затопленных районов эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей. В Орске для их приема развернуты 11 пунктов временного размещения более чем на 8 тысяч мест. В них находится 510 человек, в том числе 116 детей.

До этого пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявляла, что развитие ситуации с паводком в регионе трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

В спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 спасателей. К спасению жителей и их имущества присоединились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС РФ по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС РФ. В регион прилетел лично глава МЧС.

Ранее Орский нефтеперерабатывающий завод остановил работу из-за паводка.