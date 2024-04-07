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В МВД заявили о росте числа тяжких преступлений в РФ

Колокольцев: число тяжких преступлений возросло в РФ из-за мошенников с Украины

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МВД РФ

Число тяжких преступлений в России выросло из-за случаев мошенничества. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Оно [число преступлений] возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких», – сказал Колокольцев.

По его словам, ведомство располагает данными о том, что заказчики подобных преступлений находятся на Украине. Там действуют колл-центры, которые занимаются обманом россиян, пояснил глава МВД.

В начале апреля Владимир Колокольцев заявил, что российским силовикам удалось сохранить контроль над ситуацией внутри РФ, несмотря на попытки Запада создать напряжение.

До этого глава МВД рассказал, что полиция в 2023 году вскрыла в Российской Федерации ячейку «Правого сектора» (организация запрещена в России) и другие организации.

Ранее сообщалось, что на Украине в 2023 году завели рекордное число дел о мошенничестве.

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