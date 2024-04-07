Гранату обнаружили возле станции метро в Петербурге

В Петербурге возле станции метро «Балтийская» нашли гранату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 6 апреля поступило сообщение о предмете, похожем на гранату. Мужчина сообщил, что нашел подозрительный объект на площади за общественными туалетами.

На место прибыли специалисты ОМОН. В результате проверки стало ясно, что это страйкбольная граната, которая имитирует РГД. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в Петербурге пьяный мужчина ворвался в алкомаркет на Комендантском проспекте с гранатой и стал угрожать людям. Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и задержали 25-летнего молодого человека. Выяснилось, что он принес в торговую точку страйкбольную гранату. Снаряд изъяли, мужчину направили в полицейский участок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой.