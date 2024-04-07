В Курганской области началась превентивная эвакуация

Спасатели начали превентивную эвакуацию в шести населенных пунктах Притобольского округа Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение заблаговременно эвакуировать жителей населенных пунктов: с. Нижнеберезово, с. Межборное, с. Ялым, с. Глядянское, д. Новая, с. Утятское.

7 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его словам, в связи с растущими сбросами в соседних областях прогноз по паводку резко ухудшился. В Кургане ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года.

Шумков призвал жителей не ждать дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы, родных и близких, домашних животных и отселяться из мест подтоплений.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее данные о пострадавших в результате паводка в Орске назвали фейком.