Мэр Оренбурга заявил, что в ближайшие дни уровень воды будет расти

Паводковая ситуация в Оренбурге остается критической. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Салмин.
Он отметил, что в ближайшие дни уровень воды будет только расти.
«7 апреля паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает», — написал глава города.
Салмин предупредил, что в районах, находящихся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжат отключать электроэнергию.
«Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения», — призвал он.
До этого пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявляла, что развитие ситуации с паводком в регионе трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.
Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.
Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.