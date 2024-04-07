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Мэр Оренбурга заявил, что в ближайшие дни уровень воды будет расти

Мэр Салмин: паводковая ситуация в Оренбурге остается критической

Паводковая ситуация в Оренбурге остается критической. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Салмин.

Он отметил, что в ближайшие дни уровень воды будет только расти.

«7 апреля паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает», — написал глава города.

Салмин предупредил, что в районах, находящихся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжат отключать электроэнергию.

«Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения», — призвал он.

До этого пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявляла, что развитие ситуации с паводком в регионе трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.

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