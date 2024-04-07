Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одессе и Одесской области воздушную тревогу не объявляли.

«Взрыв в Одессе», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрыве пока не было.

До этого Telegram-канал сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщал о пожаре, возникшем в Одессе после ночных взрывов.

Также агентство РБК-Украина сообщало о взрыве на северо-востоке Украины, в городе Харькове.

В ночь на 7 апреля в Днепропетровской и Харьковской областях Украины включились сирены воздушной тревоги.

6 апреля стало известно, что в Одессе произошли взрывы. В городе сообщили о повреждении коммунального предприятия. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная опасность.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.