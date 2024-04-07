Власти Оренбуржья назвали фейком данные о пострадавших в результате паводка в Орске

Власти Оренбургской области назвали фейком информацию о 66 пострадавших в результате паводка в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в результате подъема воды в Орске пострадали 66 человек.

«Кроме 18 человек с кишечной инфекцией, никаких других пострадавших от паводка у нас нет», — поделились в правительстве региона.

До этого власти Оренбургской области заявляли, что развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.