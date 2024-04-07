Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Оренбуржья назвали фейком данные о пострадавших в результате паводка в Орске

Власти Оренбуржья: данные о 66 пострадавших в Орске являются фейком

close
100%
Сергей Никифоров/РИА Новости

Власти Оренбургской области назвали фейком информацию о 66 пострадавших в результате паводка в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в результате подъема воды в Орске пострадали 66 человек.

«Кроме 18 человек с кишечной инфекцией, никаких других пострадавших от паводка у нас нет», — поделились в правительстве региона.

До этого власти Оренбургской области заявляли, что развитие ситуации с паводком в Оренбургской области трудно предсказать из-за обильных осадков, но в Орске обстановка развивается по самому неблагоприятному сценарию.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами