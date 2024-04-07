Сброс воды из Актюбинского водохранилища уменьшен

Власти Казахстана уменьшили сброс воды из Актюбинского водохранилища в 12 раз из-за паводка в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, решение было принято в результате взаимодействия с властями Казахстана.

«В связи с ситуацией в Оренбургской области принято решение об уменьшении сброса воды с Актюбинского водохранилища с 600 до 50 кубометров в секунду», — пояснили агентству в оперативных службах региона.

Из Актюбинского водохранилища вытекает река Илек. Она впадает в реку Урал, на которой стоит город Орск.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см. Ожидается, что ночью часть районов города будет затоплена. На этом фоне жителей предупредили об обязательной эвакуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.