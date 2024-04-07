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Названо количество домов, подтопленных в Казахстане в результате паводков

МЧС: В Казахстане в результате паводков подтопило более 3,6 тыс. жилых домов

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Более 3,6 тыс. частных жилых домов оказались подтопленными в результате паводков в Казахстане. Об этом в ходе брифинга заявил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кахарман Оразалин, передает ТАСС.

«Подтопленными остаются 686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий и 1822 дачных дома в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях и Северо-Казахстанской областях», — сказал он.

Оразалин уточнил, что с начала паводков удалось спасти 72 029 человек, в том числе 16 078 детей. В пунктах временного размещения в данный момент находятся 14 368 человек, из них 7200 детей.

Воздушные суда МЧС, министерство обороны, Национальная гвардия продолжают спасательные работы. Всего в аварийно-спасательных работах задействовали свыше 12,4 тыс. человек, 1,3 тыс. единиц техники и семь воздушных судов.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране произошли самые масштабные паводки за последние 80 лет.

Ранее Токаев отчитал чиновников из-за паводка.

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