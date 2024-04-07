Оперативные службы сообщили, что пик паводка в Орске еще не наступил

Зона подтопления в Орске Оренбургской области, где прорвало дамбу, может увеличиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пик паводка не пройден, говорить о стабилизации рано. Зона подтопления может увеличиться», — сказал собеседник агентства.

По последней информации, вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, подтопленными оказались свыше 6,1 тыс. жилых домов. Уровень воды в реке Урал достиг почти 11 метров, поэтому Новый город в Орске находится под угрозой подтопления.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту города, Куренков сразу отправился в подтопленные районы.

Правительство Оренбургской области временно ограничило автомобильное движение в Оренбурге до 15 апреля из-за паводка.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.