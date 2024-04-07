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В Иванове ребенок катался на самокате и провалился под лед на пруду

В Иванове мужчина спас тонувшего в пруду ребенка

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Shutterstock

В Иванове прохожий спас из ледяной воды тонувшего мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщает портал IvanovoNews.

Инцидент произошел возле городского пруда в Иванове, местный житель прогуливался по берегу и заметил ребенка, который катался по льду на самокате. В какой-то момент ребенок неожиданно ушел под воду. Мужчина не раздумывая бросился ему на помощь.

«Я, когда прыгнул, не думал о глубине дна и температуре воды. Я понял, что еще 3-5 секунд и было бы горе, у ребенка уже одни руки из воды торчали. Не было времени разбираться, я его скорее не вытащил, а вытолкнул на берег», — рассказал мужчина.

Россиянин на руках донес мальчика до ближайшего медицинского центра, его сотрудники вызвали скорую помощь. Очевидцы произошедшего съездили за матерью мальчика и привезли женщину к сыну. Школьник госпитализирован, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, ребенка готовят к выписке.

Ранее в Челябинской области имам вытащил из тонущей машины троих детей.

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