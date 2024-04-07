Истощенного и заклеванного воронами детеныша тюленя нашли на льду Финского залива

В Ленинградской области сотрудник полиции отдыхал на берегу Финского залива и заметил тюленя, животное лежало на льду, и на него налетали вороны. Об этом сообщает пресс-служба водоканала Петербурга в Telegram-канале.

Молодой мужчина отдыхал на Финском заливе и заметил на льдине детеныша тюленя, животное было истощено, его клевали вороны. Мужчина отбил тюлененка от пернатых хищников и передал его волонтерам Фонда друзей балтийской нерпы.

Ветеринарные врачи, обследовавшие животное, установили, что детеныш тюленя весит всего 10 кг, он также заражен паразитами. Вероятно, детеныш потерял мать.

5 апреля из поселка Моторное специалистам доставили сильно поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы, у него была высокая температура, обширные раны и воспаление, ветврачи оказывают ему помощь. Специализированный Центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино, оба найденыша будут проходить там лечение.

Ранее на Ладожском озере спасли новорожденного нерпенка.