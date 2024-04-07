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Вулкан Этна на Сицилии выбросил дымовые кольца

Крупнейший в Европе вулкан Этна выпустил дымовые кольца

Крупнейший в Европе вулкан Этна, внесенный в список наследия ЮНЕСКО, выпустил кольца дыма. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Отмечается, что вихревые кольца, исходящие из жерла вулкана являются достаточно редким явлением. Они почти полностью состоят из водяного пара, который образуется при испарении воды из магмы внутри вулкана. также они содержат дым и газ.

До этого в Исландии с дрона National Geographic удалось снять, как лава извергающегося вулкана покрывает снежные поля. В Исландии было объявлено чрезвычайное положение после того, как лава от извержения вулкана повредила ключевые трубы горячего водоснабжения.

Также пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщала, что вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на высоту 2,5 км над уровнем моря.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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