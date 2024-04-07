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СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе»

ТАСС: два человека стали фигурантами дела о халатности после теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что дело завели по статье Уголовного кодекса РФ (халатность) против ответственного за пожарную безопасность, а также против начальника пожарной команды «Крокуса».

В правоохранительных органах подчеркнули, что оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде, а уголовное дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала.

До этого выяснилось, что часть автоматической системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка в «Крокусе», не сработала после начала возгорания.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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