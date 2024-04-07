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В Орске объявили срочную эвакуацию Нового города

Часть Нового города Орска на правом берегу Урала срочно эвакуируют

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РИА Новости

В Орске началась эвакуация Нового города на правом берегу Урала. Об этом сообщает Telegram-канал Orsk.ru.

Издание подчеркивает, что перебраться в пункты временного размещения попросили жителей трех улиц. Пока проводится эвакуация на улицах Щорса, Стасова, а также Краматорской. 

В публикации отмечается, что жителям города пришло СМС о срочной эвакуации от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До этого стало известно, что в Оренбургской области уровень воды в реке Урал почти достиг 11 метров, паводок все ближе подбирается к Новому городу в Орске.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердила администрация Орска. Городские власти отметили, что автобусы, предназначенные для эвакуации населения, передислоцированы к Центру развития творчества детей и юношества «Радость».

До этого сообщалось, что в спасательных работах в подтопленном Орске принимают участие более 700 сотрудников МЧС России.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил об опасности паводка в регионе.

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