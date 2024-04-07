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Глава МЧС вылетел в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область для организации работ в зоне затоплений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Глава МЧС России <…> по поручению президента Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что Куренков на месте организует работы по ликвидации последствий паводка.

В планах министра — посетить наиболее пострадавший от паводка Орск. В ведомстве напомнили, что до этого Куренков дал распоряжение своевременно усилить группировку спасателей и техники для оказания помощи местным жителям.

До этого стало известно, что в Оренбургской области уровень воды в реке Урал почти достиг 11 метров, паводок все ближе подбирается к Новому городу в Орске.

Накануне стало известно, что в спасательных работах в Орске участвуют более 700 сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге возводят искусственную насыпь для защиты от паводка.

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