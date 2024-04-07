Белгородскую область атаковали несколько беспилотников

Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников», — уточнил Гладков.

Он подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Глава региона рассказал, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа дрон сбросил взрывчатку из-з загорелась крыша частного жилого дома. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось четырем атакам FPV-дронов. В населенном пункте сгорели полностью две машины, повреждение получил газопровод.

По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к ликвидации последствий атаки с наступлением утра.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ по селу Тишанка.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.