В Оренбурге возводят искусственную насыпь для защиты от паводка

В Оренбурге для борьбы с паводком срочно возводят искусственную насыпь. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Работы по возведению искусственной насыпи ведутся на Уральской улице. В случае близкого подхода паводка насыпь не даст воде приблизиться к жилым домам.

Кроме того, для безопасности жителей Оренбурга с 22:00 6 апреля по 23:00 15 апреля вводится частичное ограничение движения автомобильного транспорта. Так, будут закрыты представляющих возможную угрозу для передвижения шесть улиц и пять переулков.

Власти настоятельно предлагают жителям города и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, покинуть свои дома, не дожидаясь, пока ситуация ухудшится.

До этого администрация Орска Оренбургской области призвала срочно эвакуироваться жителей 6-го микрорайона города.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.