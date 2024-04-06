В Белгороде объявлена ракетная опасность

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде. Об этом говорится в сообщении мэрии города в Telegram.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 6 апреля. Под обстрел ВСУ он попал во время пробежки. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности. Чиновник укрылся в модульной конструкции. Гладков заверил, что руководство Белгородской области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

По словам губернатора, в этот раз в результате обстрела украинских войск никто не пострадал, однако повреждения получили пять частных машин, семь многоквартирных домов и административное здание, еще один дом в поселке Дубовое загорелся.

Также Гладков сообщал, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах после атаки со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области.