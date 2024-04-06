«Не пить воду и не чистить зубы»: жительница Казахстана рассказала о наводнении

В Костанайской области Казахстана существует угроза прорыва плотины. Об этом «Газете.Ru» рассказала Адия (имя изменено. — «Газета.Ru) — жительница города Рудный Костанайской области, который находится на границе с Челябинской областью. Женщина сообщила, что на данный момент затоплены близлежащие дачные поселки, людей эвакуируют.

«Второй день вода шурует через плотину. Вчера два или четыре шлюза, а сегодня хотят все полностью открыть, потому что под давлением воды боятся, что плотина рухнет. Многие трассы закрыты из-за того, что перелив через грейдер. Милиция дежурит, никого не пропускает. Вода немножко схлынет — пишут, что трасса такая-то открыта. Дачи затопило, и это только начало. Поселки Константиновка, Сергеевка, которые ближе к Костанаю, — тоже затоплены. Людей эвакуируют, вывозят», — сообщила женщина.

По ее словам, в самом Рудном пока затопило лишь городской парк с аттракционами, где протекает река Тобол. При этом на выезде из города вода размыла кладбище, из-за этого жители не могут пользоваться водой из-под крана. Сотрудники акимата города Рудного дежурят на всех опасных объектах, подчеркнула Адия.

«Акиматовские работники дежурят везде: на плотине, на дачах. Милиция, МЧС стоят — никого никуда не пропускают, потому что боятся смертельных случаев. Говорят, чтобы не пили воду из-под крана, потому что размыло скотомогильник и кладбище. Эта вода идет везде, она попадает в фильтровальную станцию. Говорят, не пейте воду из-под крана ни в коем случае, только кипятите. Даже зубы, говорят, не чистите, подхватить можно всякое. В магазинах всю воду раскупили — пятилитровки, полторашки, минеральную — все раскупили, во всех магазинах в городе. Настоящая катастрофа. Думаю, не будет такого глобального подтопления, но нас коснется. Ну ничего, наденем резиновые сапоги. Тобол был всегда такой узкий у нас. А сейчас — края не видать, как будто море настоящее. Из-за того, что затоплены все поля», — сказала она.

Адия отметила, что вода в регион могла прийти через реку Тобол из России, где сейчас также не справляются с наводнениями.

«В России переполнилось все — снега было много. Их плотины не выдерживали, и теперь людям, кто работал там, пришлось открыть плотины, чтобы вода сюда пошла. Чтобы там у них был меньше сброс. Теперь все идет к нам, по Тоболу», — заключила она.

До этого власти казахстанского города Костанай в связи с паводками объявили в городе чрезвычайную ситуацию природного характера. В свою очередь президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что паводки в Казахстане в этом году стали самым крупным бедствием за последние 80 лет, режим ЧС местного масштаба объявлен уже в 10 регионах страны.

Костанайская область борется с паводками с 28 марта. В субботу, 6 апреля в Костанае и Костанайском районе ввели режим ЧС. По поручению премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Костанайскую область прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Из-за сброса воды на двух водохранилищах — Каратомарское и Верхне-Тобольское в Костанайской области — в зону риска попадает и город Рудный. Аким города Виктор Ионенко сообщил горожанам, что улица Парковая, где протекает река Тобол, не должна быть затоплена.

Ранее девять поселков оказались подтоплены в Орске Оренбургской области.